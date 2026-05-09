Plus de 70 heures d'orfèvrerie: chaque année à l'occasion du Festival de Cannes, la maison Chopard façonne la Palme d'or, trophée iconique né de ses ateliers de haute joaillerie à Meyrin, près de Genève.
Cannes: dans les coulisses de la fabrication de la Palme d’or
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