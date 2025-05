information fournie par France 24 • 13/05/2025 à 22:00

Douze jours de cinéma et de glamour : c’est parti pour le Festival de Cannes ! Dans "À l’Affiche", Louise Dupont et Albéric de Gouville passent en revue les moments les plus attendus de cette 78e édition. Vingt-deux films en compétition, un jury présidé par Juliette Binoche et des dizaines de stars foulant le tapis rouge, à commencer par Robert De Niro. L’acteur de légende, habitué de la Croisette, reçoit cette année une Palme d’or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.