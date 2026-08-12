Les canicules à répétition de l'été 2026 pourraient coûter à la France "de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros", évoque la ministre de la Transition écologique Monique Barbut en introduction d'une réunion de crise au ministère consacrée à la sécheresse, précisant que ce chiffre, agrégeant "coûts directs et indirects", "est à prendre avec beaucoup de précautions".
Canicules en France: Monique Barbut évoque un coût "de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros"
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