Loin de la climatisation des bureaux, livreurs à vélo, ouvriers du bâtiment et artisans affrontent des températures historiques. "J'essaie de ne pas penser à la chaleur", raconte Fabio Otoni, un agent de propreté à Paris.
Canicule: livreurs à vélo, ouvriers du bâtiment et artisans à la peine
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