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Canicule: la flore et la faune souffrent aussi de la chaleur

information fournie par France 24 23/06/2026 à 19:48

La chaleur exceptionnelle de ce début d'été assèche les sols et entraîne une mortalité accrue de la végétation. Avec la multiplication de ces événements extrêmes, les écosystèmes migrent vers le nord. Les platanes et chênes ne peuvent pas survivre à ces coups de chaud répétés. Les animaux qui dépendent de ces arbres vont donc se déplacer là où ils peuvent survivre. La modification du climat est en train de transformer les paysages que nous connaissons.

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