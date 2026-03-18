Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a déclaré le Maroc vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, gagnée sur le terrain par le Sénégal. Le Maroc avait déposé une réserve et obtient gain de cause, plus 2 mois après la finale.
CAN 2025 : le Maroc finalement donné vainqueur par la CAF, le Sénégal déchu de son titre
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