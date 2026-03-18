A la Une de la presse, ce mercredi 18 mars, les réactions à la décision de la CAF, la Confédération africaine de football, de déclarer le Maroc vainqueur de la CAN sur tapis vert. La presse internationale, qui revient également sur l’élimination, par Israël, d’Ali Larijani, confirmée par Téhéran. Un ancien diplomate belge bientôt jugé pour son implication présumée dans l’assassinat, en 1961 de Patrice Lumumba. Et le débat autour de l’identité du street artiste Banksy.
CAN 2025 attribuée au Maroc: "La blague du siècle!"
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