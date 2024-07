Californie : le "Park Fire" incontrôlable, 145 000 hectares brûlés

information fournie par France 24 • 29/07/2024 à 10:32

Les pompiers ont continué de combattre le mégafeu qui ravage le nord de la Californie dimanche, dans des conditions de plus en plus propices à sa progression avec des vents renforcés et des températures en hausse, selon les autorités. Le "Park Fire", qui a démarré près de la petite ville de Chico, avait dévoré plus de 144.500 hectares d'après des estimations dimanche soir, a rapporté Billy See de l'agence étatique Cal Fire, devenant le septième incendie le plus destructeur de l'histoire californienne.