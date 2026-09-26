Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à l'Ukraine, Radoslaw Sikorski, ministre polonais des Affaires étrangères, s'est adressé directement à son homologue Sergueï Lavrov lui demandant de faire passer un message à son patron.
"Ça suffit" : Le ministre polonais des Affaires étrangères lance un avertissement à la Russie
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