Budget 2026 : Suspension de la réforme des retraites et taxation des plus riches

information fournie par France 24 • 14/10/2025 à 22:57

Sébastien Lecornu s'est exprimé devant l'Assemblée nationale pour son discours de politique générale et a répondu aux questions qui inquiétaient le plus sur son projet de budget 2026. Le Premier ministre, avec son gouvernement Lecornu II, propose de suspendre la réforme des retraites jusqu'à janvier 2028 mais explique que cela aura un coût et qu'il faudra le financer non pas par davantage de déficit mais par des économies. L'autre point critique sur lequel il était attendu est la taxation des hauts patrimoines et revenus. Il n'a pas adopté la taxe Zucman qu'espérait la gauche mais a tout de même annoncé quelques mesures destinées à corriger ce qu'il a appelé des "anomalies" dans la fiscalité des plus riches.