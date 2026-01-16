Dans cette émission 100 % séries, Sonia Patricelli et Nina Masson reviennent sur les séries les plus attendues de ce début d'année, à commencer par la saga "La Chronique des Bridgerton", de retour sur Netflix pour une quatrième saison. Également au programme, la saison 3 de la série d'espionnage "Téhéran", sur Apple TV. Enfin, rencontre avec Akim Isker, réalisateur de "L'Affaire Laura Stern", série poignante sur les violences faites aux femmes portée par Valérie Bonneton, disponible sur HBO Max et prochainement sur France 2.
Bridgerton, "L'Affaire Laura Stern" : le meilleur des séries de janvier 2026
