information fournie par France 24 • 25/03/2025 à 17:14

Dans un entretien accordé à France 24 et RFI à Libreville, le président de la transition du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, revient sur sa candidature à la présidentielle du 12 avril et affirme être le candidat de "tous les Gabonais". Il promet, par ailleurs, que le procès de l’ancienne première dame, Sylvia Bongo, et celui de son fils, Nourredin, sera "équitable". Il assure enfin avoir "de très bonnes relations" avec la France.