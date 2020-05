Bretagne : en remontant les méandres de la Rance, rivière tranquille entre terre et mer

France 24 • 01/05/2020 à 18:04

Longue de 100 kilomètres seulement, la Rance accueille une biodiversité exceptionnelle. Cette rivière maritime et sa vallée seront bientôt reconnues parc naturel re?gional. Nous allons donc la parcourir, en commençant par une visite de l'usine marémotrice située à son embouchure, entre Dinard et Saint-Malo. Grâce à la force des marées, cette dernière alimente 17% des foyers bretons en électricité. Nous remontrons ensuite les me?andres de ce bras de mer, peuplés de bateaux, de pêcheurs, de vieux moulins... et d'une phoque célèbre, Joséphine.