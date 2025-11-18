 Aller au contenu principal
Brésil: signature d'un accord pour la reconnaissance de nouvelles terres autochtones

information fournie par AFP Video 18/11/2025 à 17:37

La ministre brésilienne des Peuples autochtones, Sonia Guajajara, signe un document définissant les limites des terres pour de nouveaux territoires autochtones, au coeur de revendications locales en pleine COP30 dans la ville amazonienne de Belém. Dix nouveaux territoires autochtones ont été délimités, selon le gouvernement brésilien, une mesure qui fait suite à des manifestations en faveur d'une plus grande représentation autochtone qui ont perturbé les discussions climatiques. IMAGES

COP 30
Environnement
