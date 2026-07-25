Le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro, l'un des fils de l'ancien président Jair Bolsonaro, est désigné candidat à la présidence du Parti libéral de son père lors du congrès national du parti à São Paulo, au Brésil. Il sera le principal rival du président sortant Lula lors des élections d'octobre, faisant de la sécurité l'un des principaux thèmes de sa campagne dans un pays où les groupes criminels organisés exercent leur emprise sur des millions de personnes vivant dans des quartiers défavorisés. IMAGES
Brésil: en difficulté, Flavio Bolsonaro se lance dans la course présidentielle
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