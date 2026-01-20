 Aller au contenu principal
BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Sycomore AM pour le 4e trimestre 2025

information fournie par BoursoBank 20/01/2026 à 11:42

Comment s'est déroulé le quatrième trimestre 2025 pour le contrat d'assurance-vie BoursoVie ? Quels arbitrages ont été effectués dans le cadre de la gestion pilotée Sycomore Asset Management ? Sur le plateau de BoursoFocus, Alexandre Taieb, gérant allocataire chez Sycomore AM, est notamment revenu sur une année qui se termine bien avec des performances entre 5 et 10% selon les profils, sur le coup de stress de novembre dans la tech qu'il a utilisé comme opportunité de renforcement, et sur sa conviction gagnante sur les marchés émergents avec un doublement de l'exposition sur la Chine et la Corée.

DÉCOUVREZ LA GESTION PILOTÉE AU SEIN DE L'ASSURANCE VIE BOURSOVIE

Pas le temps de penser à votre assurance vie ?

Si vous souhaitez investir au sein d’un contrat d’assurance vie mais que vous n’avez pas le temps ou les connaissances financières nécessaires, découvrez la gestion pilotée : un service où vous déléguez la gestion de votre contrat à Generali Vie, qui prend conseil auprès de gestionnaires financiers pour sélectionner les bons supports en fonction de votre profil de risque (en échange d’une prise de risque).

Boursorama conseille le produit adapté au profil investisseur du client parmi 8 profils de gestion, le tout sans aucuns frais supplémentaires*.

Ce contrat présente un risque de perte en capital

Découvrir la gestion pilotée

* Le contrat comporte des frais annuels de gestion précisés dans la Notice d'Information valant Conditions Générales du contrat BoursoVie.  

