BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Sycomore AM pour le 4e trimestre 2025

Comment s'est déroulé le quatrième trimestre 2025 pour le contrat d'assurance-vie BoursoVie ? Quels arbitrages ont été effectués dans le cadre de la gestion pilotée Sycomore Asset Management ? Sur le plateau de BoursoFocus, Alexandre Taieb, gérant allocataire chez Sycomore AM, est notamment revenu sur une année qui se termine bien avec des performances entre 5 et 10% selon les profils, sur le coup de stress de novembre dans la tech qu'il a utilisé comme opportunité de renforcement, et sur sa conviction gagnante sur les marchés émergents avec un doublement de l'exposition sur la Chine et la Corée.
