Bourse : une Fed en mode panique ?

information fournie par Ecorama • 06/01/2022 à 14:05

Le CAC 40 est dans le rouge ce jeudi, en baisse de plus de 1% à la mi-journée. En cause, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, qui montre que la banque centrale américaine pourrait relever ses taux plus tôt que prévu. Les explications de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 6 janvier 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com