La façade d'un immeuble situé près de la place du Châtelet dans le centre de Paris est en flammes, alors que des manifestants font face à des policiers à proximité dans le cadre de la mobilisation "Bloquons tout". IMAGES
"Bloquons tout" : la façade d'un immeuble en feu dans le centre de Paris
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro