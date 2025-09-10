Un feu, vite éteint par les pompiers, place de la Républiqe à Paris avant que les forces de l'ordre interpellent plusieurs manifestants, dans le cadre de la journée de mobilisation "Bloquons tout" en FRance. IMAGES
"Bloquons tout": feu de poubelles et interpellations place de la République à Paris
