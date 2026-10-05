Des centaines de lycées sont à nouveau fermés, au moins partiellement, lundi, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des élèves, soutenue par plusieurs syndicats.
Blocage des lycées : des centaines d'établissements toujours perturbés
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