information fournie par France 24 • 15/05/2025 à 10:35

C’est un marché qui pèse lourd en France et dans le monde, celui des jeux d’argent et de hasard. Les chiffres 2024 ont été publiés et le riche calendrier sportif de l'année dernière (Euro de football, JO de Paris...) a contribué à la croissance de ce secteur économique. Quels sont les chiffres ? Quel est le profil du parieur sportif en ligne en France ? Et au niveau mondial, le marché est-il aussi en croissance ? Eléments de réponse dans cette chronique de l'économie.