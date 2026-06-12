Le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, ouvre et distribue des sujets de l'épreuve anticipée, inédite, de mathématiques au baccalauréat à des élèves de première dans une salle d’examen du lycée Gabriel Fauré, à Paris.
Bac: Geffray donne le coup d'envoi de la nouvelle épreuve de mathématiques
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