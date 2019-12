"Avec cette levée de fonds, notre objectif est de faire du 20% par an pour nos investisseurs !" selon Philippe Pouletty (DG de Truffle Capital)

Ecorama : La Grande Interview • 19/12/2019 à 14:20

Récente levée de fonds, promesses du candidat macron d'aider les licornes françaises, secteur de la BioMedTech, jeunes pousses les plus prometteuses : Philippe Pouletty, co-fondateur et Directeur général de Truffle Capital, réagit à l'actualité de son entreprise et du secteur. Ecorama du 19 décembre 2019, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com