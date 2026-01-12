Aux Etats-Unis, on peut désormais commander un taxi sans chauffeur. Mais ces conducteurs fantômes se comportent-ils mieux que nous ? Y a-t-il des risques pour notre sécurité ? Nos confrères de France 2, Franck Genauzeau et Anto Fillipi, ont embarqué dans ces robotaxis du futur.
Aux Etats-Unis, les robotaxis arrivent en villes!
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro