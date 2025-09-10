 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aux Etats-Unis, les Cubains craignent la fin de leur privilège migratoire

information fournie par AFP Video 10/09/2025 à 20:01

Les exilés cubains craignent de faire désormais les frais de la politique d'expulsion massive des migrants voulue par Donald Trump, alors que leur communauté bénéficie normalement depuis 1966 d'une loi migratoire plus favorable, le Cuban Adjustment Act.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Manifestations au Népal: des bâtiments calcinés et des soldats dans les rues

information fournie par AFP Video 08:42
2

"Bloquons tout": Des manifestants bloquent un rond-point à Marseille

information fournie par AFP Video 08:43
2
3

Au Gabon, des fouilles archéologiques exhument la Préhistoire de l'Afrique centrale

information fournie par AFP Video 08:41
4

Toulouse: la police disperse des manifestants qui font usage de gaz lacrymogène

information fournie par AFP Video 08:43
1
5

"Bloquons tout": des actions sont conduites aux portes de Paris

information fournie par AFP Video 08:42
6

L'équipe de France s'en sort face à l'Islande grâce à Kylian Mbappé

information fournie par France 24 07:13
7

"Bloquons tout", la mobilisation de la France "ric rac"

information fournie par France 24 07:34
8

Le stockage du CO2, fausse solution ?

information fournie par France 24 09:57
2
1

Pour sa rentrée politique, Mélenchon appelle à la grêve générale le 10 septembre

information fournie par AFP 22 août
10
2

Mouvement de blocage: Mélenchon appelle à la grève générale le 10 septembre

information fournie par AFP Video 23 août
2
3

La terre tremble à nouveau en Afghanistan, déjà endeuillé par l'un de ses pires séismes

information fournie par AFP 02 sept.
2
4

Top 5 IA du 03/09/2025

information fournie par Libertify 04 sept.
5

Israël dit s'attendre à la fuite d'un million d'habitants de Gaza-ville

information fournie par AFP 03 sept.
6

À Pékin, Poutine remercie Kim pour l'aide des troupes nord-coréennes

information fournie par AFP Video 03 sept.
1
7

Trump dit qu'il "se passera quelque chose" si Poutine ne répond pas à ses attentes

information fournie par AFP Video 04 sept.
4
8

Voiture : des contraventions plus lourdes pour les plus riches en cas d’excès de vitesse ?

information fournie par Ecorama 04 sept.
17
1

Quasiment toute la France en orange au 8e jour de la vague de chaleur

information fournie par AFP 15 août
2
2

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 août
3

La perspective d'une rencontre entre Poutine et Zelensky s'éloigne

information fournie par AFP 22 août
44
4

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
5

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
6

En Suède, l'église historique de Kiruna déménage sur des roulettes

information fournie par AFP Video 20 août
7

En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna

information fournie par AFP 19 août
8

Top 5 IA du 19/08/2025

information fournie par Libertify 20 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank