Depuis quelques semaines, Dakar a renoué avec les coupures de courant. Alors que ces dernières années le Sénégal avait réussi à résoudre globalement l'approvisionnement et la distribution de l'électricité, les délestages sont de retour en ce mois de septembre exaspérant les Sénégalais alors que le pays traverse une période de fortes chaleurs.
Au Sénégal, la Senelec promet un retour rapide à la normale après de nombreuses coupures de courant
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