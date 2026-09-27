En Afrique du Sud, une onzième victime a été retrouvée à l'est de Johannesburg alors que l'enquête continue pour retrouver un possible tueur en série. Mais ce week-end a aussi été marque par plusieurs fusillades de masse, à Johannesburg et au Cap, qui ont fait 27 morts.
Au moins 27 morts dans une double fusillade en Afrique du Sud
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