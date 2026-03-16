Dans les montagnes du Kirghizstan, une famille de bergers élève depuis 15 ans un troupeau de yaks blancs, unique en Asie centrale et symbole du renouveau de cette espèce dans un pays menacé par le changement climatique.
Au Kirghizstan, trois générations de bergers misent sur l'élevage de yaks blancs
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