Chaque année, dans le monde, deux millions de personnes sont envenimées par des morsures de serpents. 130 000 d’entre elles en meurent. Pourtant ces décès sont évitables : mesures de prévention, premiers soins, politiques publiques de mise à disposition d'anti-venins... Pour l'Organisation mondiale de la santé, cette maladie tropicale est négligée et il faudrait y accorder plus d'attention. Reportage de notre correspondant au Kenya, où la guerre contre les morsures de serpent est déclarée.
Au Kenya, la guerre contre les morsures de serpent est déclarée
