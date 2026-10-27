Les députés observent une minute de silence à l'Assemblée nationale en hommage aux victimes de l'attentat raciste de Trappes et de La Verrière dans les Yvelines, qui a fait un mort et cinq blessés, en présence du maire de Trappes Ali Rabeh.
Attentat raciste de Trappes : une minute de silence observée à l'Assemblée
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