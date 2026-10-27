Assurance-vie : que vaut vraiment le fonds en euros ?

information fournie par Boursorama • 27/10/2026 à 11:54

Longtemps considéré comme le support préféré des épargnants, le fonds en euros a retrouvé des couleurs après plusieurs années de baisse des rendements. Avec une performance moyenne de 2,65 % en 2025, il séduit à nouveau ceux qui recherchent sécurité et visibilité au sein de leur assurance-vie. Mais comment fonctionne-t-il réellement ? Pourquoi les rendements remontent-ils depuis trois ans ? Et comment distinguer les meilleurs contrats dans un marché devenu particulièrement complexe ? Dans ce Bourso Topo, Arnaud Lelong journaliste patrimoine chez Boursorama revient sur l'histoire, les atouts et les limites du fonds en euros, un placement toujours incontournable qui continue de représenter plus des deux tiers de l'épargne investie en assurance-vie