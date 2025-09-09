C'était l'autre actualité politique de ce 8 septembre, éclipsée par la chute du gouvernement Bayrou, mais néanmoins cruciale pour Marine Le Pen, actuellement inéligible : la cheffe de file du Rassemblement national connaît désormais les dates de son procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. Il se tiendra du 13 janvier au 12 février. Un calendrier accéléré qui lui permet de garder une chance d'être candidate en 2027.
Assistants parlementaires du FN: Marine Le Pen jugée en appel en janvier 2026
