"Assez avec l'idolâtrie de soi-même et de l'argent" : Le pape Léon XIV a fustigé les va-t-en-guerre, appelant des milliards de personnes à travers le monde à embrasser la paix.
"Assez de guerre!", lance le pape dans une virulente critique des conflits
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