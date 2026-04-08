asmodee fait le point sur sa stratégie

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Coté à la Bourse suédoise, asmodee est le spécialiste français du jeu de société, à l'origine de succès populaires comme Carcassonne ou encore Loups-Garous décliné en série par Canal+. A l'occasion de l'acquisition d'ATM Gaming, Thomas Koegler, PDG asmodee est venu sur le plateau de l'Actu Bourse, pour détailler l'opération, présenter le groupe, ses axes stratégiques et ses ambitions de développement.