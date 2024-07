Après la lettre aux Français de Macron, les partis accusent réception

information fournie par France 24 • 11/07/2024 à 11:32

Les tractations se poursuivent jeudi pour tenter de former un gouvernement alors qu'Emmanuel Macron entend placer les responsables politiques au pied du mur en exhortant à une large coalition des forces républicaines, un laborieux chantier qui cherche encore ses bonnes volontés. Scandale dans les rangs de la gauche qui demande le départ de Gabriel Attal et veut aller seule à Matignon. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a appelé jeudi à "enjamber" les Jeux olympiques avant de former un nouveau gouvernement "en septembre".