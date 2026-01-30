Rendez-vous de la bande dessinée parmi les plus importants au monde, le Festival d'Angoulême a été annulé cette année à la suite d'un important boycott sur fond d'accusations de management opaque et d'une gestion jugée défaillante des violences sexistes et sexuelles. À l'Affiche! consacre ce numéro au collectif Girlxcott, qui propose une alternative au festival sous forme de fêtes interconnectées, gratuites et autogérées, partout en France mais aussi en Espagne et en Belgique.
Après l'annulation du festival d'Angoulême 2026, des fêtes interconnectées de la bande dessinée
