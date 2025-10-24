Dans ce numéro spécial de "À l'Affiche", Nina Masson reçoit deux artistes exposés à "AKAA", première foire d’art contemporain africaine de France. Un rendez-vous majeur de la création qui célèbre cette année son dixième anniversaire avec une centaine d'artistes venus de 24 pays, toujours au Carreau du Temple à Paris. Parmi eux : Alice-Anne Augustin, une artiste-plasticienne d'origine guadeloupéenne qui propose une œuvre organique et topographique et Jules Be Kuti, artiste-peintre franco-camerounais, qui explore lui les notions d’identité et de mémoire.
"Also Know as Africa" : la foire d'art contemporain fête ses 10 ans !
