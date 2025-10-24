 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Also Know as Africa" : la foire d'art contemporain fête ses 10 ans !

information fournie par France 24 24/10/2025 à 15:49

Dans ce numéro spécial de "À l'Affiche", Nina Masson reçoit deux artistes exposés à "AKAA", première foire d’art contemporain africaine de France. Un rendez-vous majeur de la création qui célèbre cette année son dixième anniversaire avec une centaine d'artistes venus de 24 pays, toujours au Carreau du Temple à Paris. Parmi eux : Alice-Anne Augustin, une artiste-plasticienne d'origine guadeloupéenne qui propose une œuvre organique et topographique et Jules Be Kuti, artiste-peintre franco-camerounais, qui explore lui les notions d’identité et de mémoire.

Vidéos les + vues

1

Le pape et le roi Charles III prient ensemble, une première historique

information fournie par AFP Video 23 oct.
2

Zelensky se dit "réaliste" sur les chances d'obtenir des Tomahawk de Trump

information fournie par AFP Video 18 oct.
3

Le pape et le roi Charles III prient ensemble, une première historique

information fournie par AFP 23 oct.
3
4

La suspension de la réforme des retraites actée, Lecornu promet un débat sur le financement

information fournie par AFP 23 oct.
18
5

Famine à Gaza: la situation reste "catastrophique"(OMS)

information fournie par AFP Video 23 oct.
6

Ker Madeleine, une ferme qui aide des détenus à se réinsérer

information fournie par AFP Video 23 oct.
7

Famine à Gaza: pas d'amélioration depuis la trêve, la situation reste "catastrophique", dit l'OMS

information fournie par AFP 23 oct.
4
8

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 05:00
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Nicolas Sarkozy, "un détenu pas comme les autres"

information fournie par France 24 21 oct.
3

Sous-marins, terres rares: des avancées entre Washington-Canberra

information fournie par AFP 21 oct.
4

Dans quelques heures, la prison de la Santé va accueillir Nicolas Sarkozy

information fournie par AFP Video 21 oct.
1
5

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
6

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
7

Gaza : la situation demeure très fragile" (Macron)

information fournie par AFP Video 21 oct.
8

Nicolas Sarkozy est entré en prison, une première historique

information fournie par AFP Video 21 oct.
1
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
7

Le point semestriel sur la SPCI Sofidynamic

information fournie par BoursoBank 16 oct.
8

Taxe Zucman : vers un retour déguisé de l’ISF en 2026 ?

information fournie par Ecorama 25 sept.
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank