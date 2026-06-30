Le comité d'organisation des Alpes 2030 a validé lundi la carte des sites olympiques et paralympiques, marquant l'ouverture d'une nouvelle phase pour ce projet qui a traversé des mois de turbulences et de crise de gouvernance.
Alpes 2030: la carte des sites officialisée, sans Nice
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