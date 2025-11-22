Le président français Emmanuel Macron plaide pour une relation "apaisée" avec l'Algérie, tout en affirmant que "beaucoup de choses" restaient à "corriger" dans les relations entre les deux pays. SONORE
Algérie: Macron veut "bâtir une relation d'avenir", qui doit "corriger beaucoup de choses"
