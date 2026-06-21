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Albanie: manifestation contre un projet immobilier lié à Trump pour le 21e jour consécutif

information fournie par AFP Video 21/06/2026 à 09:56

Des milliers d'Albanais se rassemblent dans la capitale, Tirana, pour la 21e journée consécutive de manifestations contre un projet immobilier lié à la famille du président américain Donald Trump. Depuis fin mai, les manifestants se rassemblent chaque soir pour s'opposer à la construction d'un hôtel de luxe, lié à la fille de Trump, Ivanka, et à son mari Jared Kushner, prévue dans une réserve naturelle située sur la côte de ce pays des Balkans. IMAGES

Donald Trump
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