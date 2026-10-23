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AKAA : les artistes qui racontent l'Afrique d'aujourd'hui

information fournie par France 24 23/10/2026 à 14:49

Comment représenter les femmes africaines loin des stéréotypes ? Comment raconter le continent autrement et se réapproprier son histoire tant de fois racontée par d'autres ? À Paris, la foire AKAA met en lumière la diversité de la création contemporaine africaine et afro-descendante.

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