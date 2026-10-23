Comment représenter les femmes africaines loin des stéréotypes ? Comment raconter le continent autrement et se réapproprier son histoire tant de fois racontée par d'autres ? À Paris, la foire AKAA met en lumière la diversité de la création contemporaine africaine et afro-descendante.
AKAA : les artistes qui racontent l'Afrique d'aujourd'hui
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro