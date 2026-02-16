Agroécologie au Bénin : bien cultiver pour bien manger

information fournie par France 24 • 16/02/2026 à 12:51

SOS, les sols s’épuisent ! L’agriculture mondiale épand aujourd’hui six fois plus d’engrais chimiques que dans les années 1960. L’Afrique est le continent qui en utilise le moins et pourtant… Au Bénin par exemple, 62% des terres sont dégradées, d’où le virage national vers l’agroécologie avec une feuille de route déployée jusqu’en 2030. Objectif : réduire ou supprimer les intrants de synthèse pour préserver les rendements à long terme. À Ouidah, Lidwine et Jaurès ont devancé l’appel. Ce couple d’ingénieurs agronomes travaille en coopération avec la nature. Leur devise : ferme les yeux et mange !