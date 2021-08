information fournie par France 24 • 31/08/2021 à 21:03

Au lieu d'isoler et sanctionner les Taliban, comme en Iran, Nassim Majidi, Directrice du Centre de recherche Samuel Hall, propose de "parler aux Taliban, négocier avec les Taliban sur l'aide, libérer les financements, et soutenir l'économie afghane." Mme. Majidi suggère également "soutenir une assistance des nations unies qui doit être repensée, et maintenir vraiment une vision collective pour l'avenir des Afghans."