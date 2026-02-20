L'ex-prince Andrew a été arrêté et placé en garde à vue jeudi dans le cadre de l'affaire Epstein. Les Britanniques recontrés dans les rues de Leyburn, dans le nord de l'Angletterre tout comme les touristes anglais à Paris approuvent très largement cette arrestation.
Affaire Epstein : l'ex-prince Andrew arrêté, les Britanniques réagissent
