Abandonner les objectifs climatiques européens au nom du soutien à la compétitivité des entreprises serait "une erreur stratégique", prévient le président français Emmanuel Macron.
"Abandonner le climat" au nom de la compétitivité serait "une erreur stratégique" (Macron)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro