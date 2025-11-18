En Guinée, un gigantesque projet d'exploitation minière au pied des montagnes de Simandou promet de faire du pays un des plus grands exportateurs de fer mondiaux, mais inquiète la population locale qui vit de la pêche.
A Simandou, la Guinée s'apprête à exploiter son trésor de fer
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro