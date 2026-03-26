Ils sont près de 700 hommes et femmes réfugiés venus déposer leur CV auprès d'une vingtaine d'entreprises lors du salon de l'emploi des réfugiés, à Paris. "Pour les entreprises, il y a de nombeux bénéfices", affirme la co-organisatrice de l'événement.
A Paris, un salon pour recruter des réfugiés en quête d'emploi
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