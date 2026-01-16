 Aller au contenu principal
À Mayotte, les bus scolaires victimes de jets de pierre récurrents

information fournie par France 24 16/01/2026 à 16:50

Mardi, les bus scolaires opérant à Majicavo et Sada ont fait l'objet de violents caillassages qui ont blessé plusieurs élèves et laissé les conducteurs sous le choc. Des incidents de plus en plus fréquents à Mayotte, qui ciblent également des travailleurs sociaux ou des bénévoles. Face à cette menace, de nombreux acteurs associatifs exercent leur droit de retrait.

