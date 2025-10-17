Au terme d'une spectaculaire opération d'hélitreuillage, la couronne entièrement redorée à l'or fin de la statue de la Bonne Mère, figure tutélaire de la ville de Marseille, a retrouvé vendredi sa place.
A Marseille, la Bonne Mère retrouve l'éclat de sa couronne
