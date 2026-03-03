Face aux bombardements menés par Israël et les Etats-Unis contre le régime de Téhéran, les joueurs iraniens de l'Arya Football Club de Los Angeles oscillent entre politique et passion du sport.
A Los Angeles, les amateurs iraniens de football tiraillés entre politique et passion du sport
